Московское правительство обозначило ключевые изменения имущественного налога для юрлиц в 2023 году
С 1 января 2023 года налоговые органы будут самостоятельно определять сумму налога, учитывая данные о праве налогоплательщика на льготы, полученные от иных органов власти. Налогоплательщик обязан будет подавать заявление и подтверждающие документы в налоговый орган лишь в случае отсутствия таких данных. Московское правительство для удобства москвичей уже направляет в налоговый орган данные по льготам, например, для парков развлечений и студенческих общежитий для правильного расчета размера налоговых выплат.
По словам главы Департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой, в уходящем году Москва внедрила ряд новых налоговых льгот по имуществу компаний. Они предусматривают десятикратное снижение налогов для спортивных объектов площадью более 8000 «квадратов» и освобождение от налоговых выплат реактивных самолетов, которые до этого находились в собственности за рубежом. Также, отметила министр, уточнена льгота для дорожной инфраструктуры.
Мария Багреева добавила, что с будущего года будет предусмотрена налоговая льгота для инфраструктуры инновационных научно-технологических центров. Теперь ей смогут воспользоваться частные инвесторы.
Также глава департамента отметила, что категории объектов, облагаемых налогом у предприятий от кадастровой стоимости, не изменятся в будущем году - налогообложение от кадастровой стоимости будет по-прежнему применимо к объектам, включенным в Перечень торгово-офисной недвижимости, а остальные, в том числе промышленные, объекты продолжат облагаться налогом от балансовой стоимости
Если владелец протестует против внесения своей собственности в перечень торгово-офисной недвижимости после исследования объекта Госинспекцией, он может направить обращение в Межведомственную комиссию при московском Департаменте экономической политики и развития для повторного исследования объекта до 31 марта года, следующего за составлением акта. При этом для физлиц, которые не обжаловали заключения, вынесенные в 2020 и 2021 годах, срок их оспаривания продлят.
Отмечается, что в столице по-прежнему сохранятся все действующие налоговые послабления, что демонстрирует стремление московских властей поддержать самые значимые экономические сектора.
Объекты, попавшие в Перечень торгово-офисной недвижимости, но не позиционирующие торгово-офисную деятельность в качестве ключевой (менее 20%), по-прежнему могут в 4 раза сократить налоговый платеж от кадастровой стоимости. Это сопоставимо с суммой налога, выплачиваемого от балансовой стоимости.
Кроме того, на федеральном уровне одобрена мера поддержки, предусматривающая начисление налога от кадастровой стоимости, действующей с 2022 года. При этом налоговая база в будущем году не увеличится даже при росте рыночной цены объекта.
В заключение Мария Багреева добавила, что московское правительство оперативно вводит необходимые меры поддержки предпринимателей. Все вопросы, связанные с налогообложением, можно решить через столичный Департамент экономической политики и развития, а также через «Электронную приемную» на сайте мэра и московского правительства.
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