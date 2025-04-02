Microsoft закрыла филиалы и подразделения в 13 российских городах
Корпорация Microsoft закрыла филиалы и обособленные подразделения в 13 городах России. Об этом говорится в отчетности одного из российских предприятий компаний.
Отмечается, что в декабре 2024 года были закрыты филиалы Microsoft в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге. При этом в январе 2025-го закрылись подразделения в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске, Ярославле.
Причины закрытия не уточняются.
Ранее в США начали антимонопольное расследование против Microsoft из-за возможного злоупотребления доминирующим положением на рынке, напоминает РЕН ТВ.
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