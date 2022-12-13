Курс Евро пробил 67 рублей впервые с конца мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 13 декабря поднялся выше 67 рублей, это произошло впервые с конца мая. На максимуме роста европейская валюта торговалась по 67,17 рубля. На момент написания заметки за евро на Мосбирже дают 66 рублей, 55 копеек.
Курс доллара, тем временем, преодолел вверх отметку в 63 рубля, торгуясь на максимуме по 63 рубля, 33 копейки. Сейчас за американскую валюту дают 63,19 рубля. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», тренд на удешевление рубля возник с самого старта торгов вторника.
Российская валюта ускорила снижение после выхода данных по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов. В ноябре потребительские цены в Соединённых Штатах Америки прибавили 7,1% в годовом выражении. Замедление инфляции составило 0,6% по сравнению с октябрём.
Рубль имеет тенденцию к снижению последние дни в связи с введением западных санкций в отношении поставок нефти и потолка цен на чёрное золото из России.
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