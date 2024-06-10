Курс евро опускался ниже 95 рублей впервые с 16 января

Курс евро впервые с 16 января опустился ниже 95 рублей, следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов в 07:00 мск в понедельник европейская валюта упала до 94,06 рубля. Однако уже в следующую минуту евро отскочил до 96,09 рубля.

К 07:23 по Москве европейская валюта укрепилась до 96,21 рубля. При этом доллар торговался на уровне 89,4 рубля.

Ранее эксперты спрогнозировали, что к началу сентября рубль может ослабнуть и колебаться в диапазоне 91,2-95,3 рубля к доллару, 98-102 рубля — к евро, пишут Известия.

