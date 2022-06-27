Иван Щербаков: Москва сдаст в аренду пять помещений для малого бизнеса

Москва выставила на торги пять помещений по льготной ставке аренды, электронные аукционы пройдут 22 июля, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Такие предложения пользуются популярностью у предпринимателей и позволяют им вести и развивать свой бизнес на выгодных условиях. Это способствует и росту конкуренции в городе – по итогам первых пяти месяцев было реализовано более 90 объектов. Сейчас объявлены торги на лоты площадью от 15,2 до 217,1 квадратного метра, все они сдаются на 10 лет», – рассказал он.

По его словам, программа позволяет представителям малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым подобрать подходящие помещения по выгодным ставкам – от тысячи рублей – в подвальных и цокольных этажах, от 5 тысяч рублей за квадратный метр для объектов выше.

Представленные сейчас лоты располагаются на западе, севере, востоке, северо-западе столицы и в Зеленограде. Самый просторный объект находится на улице Удальцова – его площадь составляет 217,1 квадратного метра.

