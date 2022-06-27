Иван Щербаков: Москва сдаст в аренду пять помещений для малого бизнеса
Москва выставила на торги пять помещений по льготной ставке аренды, электронные аукционы пройдут 22 июля, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Такие предложения пользуются популярностью у предпринимателей и позволяют им вести и развивать свой бизнес на выгодных условиях. Это способствует и росту конкуренции в городе – по итогам первых пяти месяцев было реализовано более 90 объектов. Сейчас объявлены торги на лоты площадью от 15,2 до 217,1 квадратного метра, все они сдаются на 10 лет», – рассказал он.
По его словам, программа позволяет представителям малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым подобрать подходящие помещения по выгодным ставкам – от тысячи рублей – в подвальных и цокольных этажах, от 5 тысяч рублей за квадратный метр для объектов выше.
Представленные сейчас лоты располагаются на западе, севере, востоке, северо-западе столицы и в Зеленограде. Самый просторный объект находится на улице Удальцова – его площадь составляет 217,1 квадратного метра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 004 / сут.
Умерли
381 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 713 / сут.
- В России предложили создать «Алмазный фонд технологий»
- СМИ заявили о наступлении в России дефолта по внешнему долгу
- Спецпредставитель президента заявил, что отключить Россию от интернета невозможно
- Кардиолог: у переболевших коронавирусом имеются проблемы с сердцем
- Американский публицист: США продолжат вредить России
- Синоптики рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад
- СМИ: Япония расширит санкционный список в отношении РФ
- Пушков прокомментировал слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородов
- СМИ: США поставят Киеву системы ПРО средней и большой дальности
- Глава ЕК не поддержит бойкот саммита G20 с участием РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru