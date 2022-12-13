Итоги заключительного хакатона серии Tender Hack 2022 года подвели в Москве

Результаты финального в 2022 году хакатона серии Tender Hack объявили в столице. Первое место и 400 тысяч рублей призового фонда забрала московская команда Baby Kagglers. Второе место занял коллектив из Самары — Good genius, третье — команда «42» из Москвы. Им вручили дипломы участников и памятные призы, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.



Финальный хакатон проходил в рамках Дней московской конкуренции (7-11 декабря). В нём приняли участие студенты, разработчики и специалисты смежного профиля из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону.

Как отметил Иван Щербаков, на хакатон было подано рекордное число заявок — в московском этапе приняли участие 138 человек, которые объединились в 27 команд. На протяжении двух дней участники создавали прототип системы аналитики и прогнозирования итогов котировочных сессий на Портале поставщиков. Такая система строится на статистических данных о закупках аналогичных товаров в прошлых периодах. На предзащиту команды представили 17 проектов, из которых в финал вышло пять работ.

При подготовке прототипов участники соревнования выполнили обширную аналитическую работу, исследуя основные показатели при проведении котировочных сессий. Затем члены команд создавали архитектуру приложения, визуализировали данные используемых метрик оценки— планируемое количество участников закупки и снижение максимальной начальной цены контракта по ее итогам. Как отмечают организаторы, использование данного функционала в дальнейшем даст возможность предпринимателям заблаговременно провести анализ и дать оценку эффективности участия в котировочной сессии, уровня конкурентной борьбы, среднего снижения начальной стоимости контракта в закупках аналогичных товаров и других показателей.



Хакатоны дают возможность участникам получить бесценный опыт работы над реальными задачами, проконсультироваться и получить обратную связь от экспертов Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий города Москвы и электронной торговой площадки «Росэлторг». Для более масштабного погружения участников соревнований в закупки и деятельность Портала для команд проводятся мастер-классы.

