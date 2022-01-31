«Ингосстрах» застраховал сотрудников Fix Price

Компания «Ингосстрах» застраховала сотрудников российской сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price по договору ДМС. Договор перезаключен на один год, а общее количество застрахованных составило более 2,8 тысяч человек в 170 российских городах.



Участники программы страхования по ДМС могут получать поликлиническое лечение в ведущих медицинских учреждениях, стационарную помощь и пользоваться стоматологическими услугами. Страховая сумма на одного застрахованного составляет 6 млн рублей.



«Мы сотрудничаем с компанией Fix Price не первый год, и для нас это знак качества - когда клиенты продолжают страховать здоровье своих сотрудников в «Ингосстрахе». Наша компания стремится показывать высокий уровень оказываемых услуг по добровольному медицинскому страхованию, улучшая сервисы для клиентов», - отметил заместитель генерального директора по добровольному медицинскому страхованию компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов.



В свою очередь директор по персоналу компании Fix Price Антон Максименко подчеркнул, что в период пандемии актуальность медицинской поддержки сотрудников возросла. По его словам, с прошлого года компания ввела выплаты для сотрудников, заболевших COVID-19.

