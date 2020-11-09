ГК «Галс» занялась проектом Академии спорта «Динамо»
Компания «Галс Технический заказчик» (входит в ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент») подписала договор с компанией «Магнум» на разработку проектной документации для Академии спорта «Динамо». Документация определит архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения по проекту. Работа должна быть завершена в марте 2021 года. Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс реализуется в Москве в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо». Объект площадью свыше 30,5 тыс. квадратных метров будет возведен на участке более 4 га.
«Основная идея - создание современного, удобного и комфортного спортивного объекта, который будет соответствовать всем требованиям как сегодня, так и через пять лет и станет настоящим украшением района, города, страны», - отметил Виктор Адамов, президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы».
Для компании это уже второй масштабный спортивный проект, сообщил руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев.
«Уверены, что новый многофункциональный комплекс положительно повлияет на развитие локации и инфраструктуры района, а главное - станет настоящим местом притяжения жителей Москвы», - добавил он.
Комплекс предполагает возможность проведения спортивных тренировочных занятий и отчетных соревнований. Спортивные зоны первого этажа вмещают в себя футбольный манеж с игровым полем, тренировочную ледовую арену с трибунами вместимостью 100 зрителей, гимнастический зал с временными трибунами, универсальный спортивный зал с трибунами вместимостью 1000 зрителей и возможностью трансформации на три тренировочные зоны.
На втором этаже разместятся административные помещения, зал единоборств и кафе.
В 2019 году ГК «Галс» ввела в эксплуатацию МФК «Матч Поинт», особенностью которого стала спортивная волейбольная арена на 3500 зрителей, соответствующая требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Объект стал тренировочной базой для спортивного общества «Динамо».
Знаковые объекты компании – это торгово-развлекательный комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке», бизнес-центры SkyLight, и «Искра» на Ленинградском проспекте, элитные кварталы «Театральный Дом» и «Сады Пекина», а также другие проекты в Москве и регионах. Подробная информация о компании и проектах доступна на сайте https://hals-development.ru/.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Российские банки проведут эксперимент по открытию счетов по видеосвязи
- Мишустин предложил кандидатов на должности министров
- СК назвал имя убившего сослуживцев срочника под Воронежем
- Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым
- Мишустин предложил Александра Новака на должность вице-премьера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru