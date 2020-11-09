ГК «Галс» занялась проектом Академии спорта «Динамо»

Компания «Галс Технический заказчик» (входит в ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент») подписала договор с компанией «Магнум» на разработку проектной документации для Академии спорта «Динамо». Документация определит архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения по проекту. Работа должна быть завершена в марте 2021 года. Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс реализуется в Москве в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона «Динамо». Объект площадью свыше 30,5 тыс. квадратных метров будет возведен на участке более 4 га.

«Основная идея - создание современного, удобного и комфортного спортивного объекта, который будет соответствовать всем требованиям как сегодня, так и через пять лет и станет настоящим украшением района, города, страны», - отметил Виктор Адамов, президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы».

Для компании это уже второй масштабный спортивный проект, сообщил руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев.

«Уверены, что новый многофункциональный комплекс положительно повлияет на развитие локации и инфраструктуры района, а главное - станет настоящим местом притяжения жителей Москвы», - добавил он.

Комплекс предполагает возможность проведения спортивных тренировочных занятий и отчетных соревнований. Спортивные зоны первого этажа вмещают в себя футбольный манеж с игровым полем, тренировочную ледовую арену с трибунами вместимостью 100 зрителей, гимнастический зал с временными трибунами, универсальный спортивный зал с трибунами вместимостью 1000 зрителей и возможностью трансформации на три тренировочные зоны.

На втором этаже разместятся административные помещения, зал единоборств и кафе.

В 2019 году ГК «Галс» ввела в эксплуатацию МФК «Матч Поинт», особенностью которого стала спортивная волейбольная арена на 3500 зрителей, соответствующая требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Объект стал тренировочной базой для спортивного общества «Динамо».

Знаковые объекты компании – это торгово-развлекательный комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке», бизнес-центры SkyLight, и «Искра» на Ленинградском проспекте, элитные кварталы «Театральный Дом» и «Сады Пекина», а также другие проекты в Москве и регионах. Подробная информация о компании и проектах доступна на сайте https://hals-development.ru/.

