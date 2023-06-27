Гендиректор «Шоколадницы»: Количество посетителей ресторанов снижается, а средний чек растет
Дмитрий Томилин отметил, что рестораны постоянно предлагают новые специальные предложения, меняют меню и работают с мотивацией персонала.
Средний чек ресторанов «Шоколадница» растет, на что влияет целый ряд факторов, заявил гендиректор компаний «Этерна», «Шоколадница» Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.
«Что касается «Шоколадницы», растет средний чек. Меньше людей приходит, чек растет и оборот растет. Есть инфляционные факторы, которые очень влияют на цены, но есть и внутренние факторы работы команды. Приходится делать специальные предложения, чаще менять меню, работать с персоналом. Это целый набор факторов. Приходится обновлять рестораны, менять систему мотивации, приходится решать десятки вопросов. Нужно больше работать, чтобы оставаться в отрасли», - рассказал он.
Проблемы логистики в торговых центрах сохраняются, несмотря на параллельный импорт, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин попросил проанализировать, кто пытался покинуть Россию в выходные
- Золотов: информация о подготовке мятежа поступала из стана Пригожина до 24 июня
- В Кремле не согласились с мнением, что попытка мятежа пошатнула позиции Путина
- «Марш тщеславия»: Володин о субботнем мятеже ЧВК «Вагнер»
- Золотов: Быстрое продвижение «Вагнера» по стране объяснимо концентрацией сил у Москвы
- Путин попросил почтить минутой молчания память погибших 24 июня
- Путин: Люди, армия, народ не были с мятежниками
- Песков: Кремлю ничего не известно о неких переговорах по Украине с участием Запада
- Минобороны РФ: ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях
- Песков заявил, что не имеет данных о прибытии Пригожина в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru