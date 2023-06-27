Гендиректор «Шоколадницы»: Количество посетителей ресторанов снижается, а средний чек растет

Средний чек ресторанов «Шоколадница» растет, на что влияет целый ряд факторов, заявил гендиректор компаний «Этерна», «Шоколадница» Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.

«Что касается «Шоколадницы», растет средний чек. Меньше людей приходит, чек растет и оборот растет. Есть инфляционные факторы, которые очень влияют на цены, но есть и внутренние факторы работы команды. Приходится делать специальные предложения, чаще менять меню, работать с персоналом. Это целый набор факторов. Приходится обновлять рестораны, менять систему мотивации, приходится решать десятки вопросов. Нужно больше работать, чтобы оставаться в отрасли», - рассказал он.

Проблемы логистики в торговых центрах сохраняются, несмотря на параллельный импорт, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

