«Газпромбанк» и «Арнест ЮниРусь» подписали соглашение о сотрудничестве
Газпромбанк и «Арнест ЮниРусь» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предполагает комплексное сотрудничество в области финансирования инвестиционной программы и текущей финансово-хозяйственной деятельности «Арнест ЮниРусь».
Партнерство предоставляет компании возможность воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов «Газпромбанка».
Речь о финансировании инвестпроектов, включая направленные на расширение производственных мощностей как в России, так и за рубежом, и об эффективном зарплатном обслуживании сотрудников на основе спецпредложений и бонусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru