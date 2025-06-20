«Газпромбанк» и «Арнест ЮниРусь» подписали соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк и «Арнест ЮниРусь» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предполагает комплексное сотрудничество в области финансирования инвестиционной программы и текущей финансово-хозяйственной деятельности «Арнест ЮниРусь».

Партнерство предоставляет компании возможность воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов «Газпромбанка».

Речь о финансировании инвестпроектов, включая направленные на расширение производственных мощностей как в России, так и за рубежом, и об эффективном зарплатном обслуживании сотрудников на основе спецпредложений и бонусов.

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ФОТО: ТАСС
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