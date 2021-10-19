«Доллар по сто»: эксперты высказались о перспективах рубля к концу года

Снижение стоимости рубля и рост доллара ожидаются к концу 2021 года на фоне инфляции из-за предвыборных выплат россиянам и увеличения цен на энергоносители. Таким прогнозом поделились директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков и исполнительный директор консалтинговой компании Максим Тищенко.

Как сообщили эксперты в эфире радиостанции «Говорит Москва», страну может ожидать «экономический шок» и дополнительная девальвация рубля.

«У нас присутствуют действия наших монетарных властей, которые подхлестнули продовольственную осеннюю инфляцию — это те же самые выплаты перед голосованием. Это те деньги, которые население быстро тратит в продовольственном ритейле. Покупая и наблюдая рост цен, они ещё больше стремятся покупать впрок», — заявил Кабаков.

В свою очередь, Максим Тищенко считает, что до конца года начнут падать цены на энергоносители, в том числе уголь и нефть.

«Как-то экономику нужно будет выправлять. Центробанк у нас очень просто поступает в таких случаях: чтобы повысить конкуренцию своей продукции, нужно будет обесценить рубль. Поэтому, вероятно, мы будем близки к Новому году к доллару по сто», — заявил эксперт.

Ранее аналитики заявили, что несмотря на укрепление российской валюты на фоне роста цен на нефть, уже зимой она может обвалиться до 80 рублей за доллар, пишет «Свободная пресса».

