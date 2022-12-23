Число контрактов со школами на портале поставщиков достигло почти 250 тысяч

Московские школы заключили на портале поставщиков 244,7 тысячи контрактов за три года, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«С 2020 года школы заключили на Портале 244,7 тысячи контрактов на 33,3 миллиарда рублей, а общий размер экономии превысил 6 миллиардов рублей», – рассказал он.

Учреждения закупают на ресурсе оборудование, спортинвентарь, мебель, пособия, канцелярские товары, программное обеспечение и многое другое. Портал обеспечивает стабильные и прогнозируемые потребности школ.

В 2022 году заказчики заключили более 69,8 тысячи контрактов на поставку товаров, приобрели продукции на 9,9 миллиарда рублей, сэкономив 2,3 миллиарда рублей, добавил Щербаков.

