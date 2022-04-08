Бизнесу предложили аренду помещений в трех районах Москвы

Город предлагает предпринимателям в аренду четыре нежилых помещения. Три из них расположены в Центральном административном округе столицы, еще одно — в Зеленоградском. Подать заявку на участие в аукционе можно до 25 апреля и 13 мая.

«Выставленная на аукцион недвижимость может заинтересовать как малый, так и крупный бизнес. Это возможность не только открыть и расширить свое предприятие, но и развивать его на выгодных условиях», – сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, представленные на торгах помещения полностью готовы для использования в коммерческих целях. Будущие арендаторы смогут разместить здесь торговые точки, кафе, а также производства или культурно-досуговые центры.

В Тверском районе на втором этаже Гостиного Двора можно арендовать помещение площадью 501,6 квадратного метра. Это самый большой и дорогой объект среди выставленных на аукцион – начальная цена аренды по нему составляет 12,3 миллиона рублей в год. Город сдает его под культурно-досуговые цели для проведения мастер-классов, лекций и выставок, здесь также можно открыть магазин, кафе или офис. В этом же здании предлагается еще одно помещение площадью 65,9 квадратного метра под склад. Начальная цена аренды составляет чуть больше одного миллиона рублей в год. Оба помещения сдаются сроком на пять лет.

Самое маленькое помещение площадью 33,5 квадратного метра располагается на первом этаже жилого дома в Пресненском районе. Оно имеет свободное назначение и может быть использовано в любых коммерческих целях в течение 10 лет. Начальная ставка годовой арендной платы по нему составляет 966 тысяч рублей.

В Зеленограде выставлено на аукцион помещение площадью 324,4 квадратного метра под открытие офиса. Находится оно на последнем этаже одиннадцатиэтажного нежилого здания в районе Савелки по адресу: улица Юности, дом 8. Объект сдается с хорошим ремонтом и имеет открытую планировку, что позволит арендатору обустроить его с учетом потребностей своего бизнеса. Срок действия договора аренды – три года. Начальная цена – 2,5 миллиона рублей в год.

Ознакомиться со всеми предлагаемыми объектами, изучить документацию и правилах проведения аукционов можно на столичном Инвестпортале в разделе «Имущество от города».

