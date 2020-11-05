Бизнесменам предложили оценить уровень «деловой» коррупции в Москве
Столичных бизнесменов приглашают оценить уровень «деловой» коррупции, которая возникает при взаимодействии власти и бизнеса, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Социологический опрос для представителей бизнеса проводится с 1 по 16 ноября. Благодаря собранным сведениям московские власти смогут объективно оценить уровень «деловой» коррупции в городе, выработать решения для её минимизации и улучшить условия ведения бизнеса.
В мэрии отметили, что исследование осуществляется во всероссийском масштабе в рамках реализации нацплана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Результаты соцопроса будут переданы руководству страны для борьбы с нарушителями закона и принятия более эффективных антикоррупционных мер.
Всем участникам гарантируется анонимность, а собранные данные будут использоваться только в обобщенном виде.
В соцпросе не могут принять участие представители бизнеса, осуществляющие экономическую деятельность в религиозных, политических, общественных организациях, а также экстерриториальных организациях, домашних хозяйствах и частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, федеральные и областные государственные органы, организации социального обеспечения и военной безопасности.
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