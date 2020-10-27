Банковские эксперты назвали стоимость SpaceX
Инвестиционный банк Morgan Stanley раскрыл базовую стоимость американской компании SpaceX, возглавляемой инженером и предпринимателем Илоном Маском. Об этом пишет издание Forbes.
Сообщается, что с начала июля 2020 года стоимость компании увеличилась с 52 до 100 миллиардов долларов. Эксперты Morgan Stanley отмечают, что основной вклад в стоимость компании вносит проект околоземных спутников Starlink. На втором и третьем месте – пусковой бизнес и многоразовая транспортная система BFR.
Основанная в мае 2002 года физиком Илоном Маском компания SpaceX является мировым лидером по числу собственных спутников для предоставления доступа к интернету. Также SpaceX опережает конкурентов по запуску ракет тяжелого класса Falcon9. Всего в компании работают более 8 тысяч сотрудников.
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