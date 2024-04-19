Американский JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ из-за замороженных $439 млн
Банк JP Morgan Chase подал в федеральный суд Манхэттена иск против ВТБ, потребовав от российской организации прекратить попытки взыскать около $440 млн с счета, заблокированного в рамках санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.
Отмечается, что российский банк подал заявление на американский JP Morgan Chase в суд в РФ, требуя взыскать заблокированные $439,5 млн. По мнению кредитной организации из США, это нарушает двустороннее соглашение между компаниями. Документ предусматривает возможность разрешения споров банков в суде Нью-Йорка, отмечает Ura.ru.
Кроме того, в JP Morgan Chase указали, что законодательство США запрещает выплату замороженных средств, а ВТБ при положительном решении суда в России постарается добиться ареста его активов.
Ранее первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о планах банка закрыть до конца апреля сделку по продаже стороннему контрагенту части заблокированных активов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru