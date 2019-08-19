Военный аналитик назвал космос новой сферой вооруженной борьбы

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что космос в современном мире становится новым полем вооруженной борьбы. По его словам, это логичное развитие системы.

«Безусловно, сегодня космос становится сферой вооруженной борьбы. Это не значит, что она туда больше уходит. Просто значение этой сферы начинает нарастать, потому что без космической системы разведки, без системы космической связи современная война уже не мыслится. Речь уже идет и о средствах поражения, размещенных в космосе. Поэтому борьба в космосе неизбежна, а, значит, неизбежно размещение средств вооруженной борьбы в космосе. В первую очередь речь идет о средствах поражения космических аппаратов. Они могут быть средствами поражения космических аппаратов, которые размещаются на Земле или которые размещаются на воздушных носителях. Россия обладает и теми, и теми. Это космические аппараты, которые сами способны поражать другие космические аппараты. Это нормальное и логичное развитие системы вооруженной борьбы. Поэтому говорить о том, что космос – сфера вооруженной борьбы, да, это так. Точнее он уже давно ей стал. Единственное, чего мы сегодня можем добиваться, это того, чтобы в космосе не размещалось ядерное оружие. Поскольку космические аппараты падают иногда, космическое орудие в космосе представляет значительную угрозу», - объяснил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты продолжают работу над созданием космических войск и к 2020 году планируют сформировать новое министерство в структуре Пентагона. В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что даже если Вашингтон будет вести военные действия в космосе, Россия сможет защитить свои границы и граждан.

