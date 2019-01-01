Авиация и космос

В Сети появилось видео ночного полета МС-21-300

28 апреля15:02

Видео полета опытного самолета МС-21-300 размещено на YouTube канале корпорации «Иркут», которая занимается его производством и испытаниями. В субботу, 28 апреля, новый самолет совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.

В ролике засняты моменты взлета и посадки пассажирского лайнера, рулежки.

Самолет из Ульяновска, где будет окрашен, отправится на аэродром ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском. Там летные испытания будут продолжены.

Напомним, что самолеты серии МС-21 предназначены для гражданского авиафлота. МС-21-300 рассчитан на максимальную вместимость до 211 пассажиров, МС-21-200 - до 165 пассажиров.

Ранее заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в беседе с НСН  заявил о необходимости вернуться к научным разработкам 70-х годов ХХ века для решения проблем в российском авиастроении.

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ФОТО: flickr/Caribb
ТЕГИ:Гражданская АвиацияСамолетИспытания

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