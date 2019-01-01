В Сети появилось видео ночного полета МС-21-300

Самолет из Ульяновска, где будет окрашен, отправится на аэродром ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском. Там летные испытания будут продолжены.

Напомним, что самолеты серии МС-21 предназначены для гражданского авиафлота. МС-21-300 рассчитан на максимальную вместимость до 211 пассажиров, МС-21-200 - до 165 пассажиров.

Ранее заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в беседе с НСН заявил о необходимости вернуться к научным разработкам 70-х годов ХХ века для решения проблем в российском авиастроении.

