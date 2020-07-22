Стартовали испытания новейшего российского штурмового вертолёта

В России начались лётные испытания новейшего транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора авиакластера Ростеха Анатолия Сердюкова, первый этап завершится в ноябре. В дальнейшем к полётам привлекут ещё две машины этого типа.

Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН адаптирован к реалиям современных военных конфликтов. На нём установлены высотные двигатели увеличенной мощности, усиленная защита, новая несущая система. Главная особенность - применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра.

Боевую машину оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем. Предусмотрен цифровой автопилот. На вертолёте установлена система обороны ЛСЗ-8ВН, которая автоматически распознаёт пуск ракет по вертолету и ставит помехи головкам их наведения.

