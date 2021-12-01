США намерены обсуждать способы укрепления стабильности в космосе
1 декабря 202121:35
Власти США планирует обсуждать с другими странами способы укрепления стабильности в космосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, представляющий концепцию приоритетов США в космосе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru