США намерены обсуждать способы укрепления стабильности в космосе

Власти США планирует обсуждать с другими странами способы укрепления стабильности в космосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, представляющий концепцию приоритетов США в космосе.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:СШАКосмос
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