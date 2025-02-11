СМИ: Китай сформирует планетарную оборону из-за астероида YR4

Сотрудников на должность по планетарной обороне начали набирать в Китае после предупреждения об астероиде 2024 R4, который может столкнуться с Землей в 2032 году. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Согласно данным, спустя несколько недель после открытия астероида Центр специальных проектов при китайском Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности разместил объявление о наборе сотрудников. Отмечается, что Центр, который отвечает за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за Землей, набирает выпускников для изучения мониторинга астероидов и создания методов раннего оповещения.

Ранее американское космическое агентство НАСА сообщило, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей увеличилась почти в 2,5 раза. На сегодняшний день шансы на столкновение оцениваются в 2,3%. Агентство планирует наблюдение за небесным телом в марте с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба для более точного определения его размеров, передает «Радиоточка НСН».

