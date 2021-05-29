Россияне смогут увидеть редкое солнечное затмение
Россияне 10 июня увидят частичное солнечное затмение, при этом в Якутии можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение. Об этом сообщил астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
Как пояснил ученый, частичное затмение будет видно со всей территории России, за исключением Дальнего Востока. В частности, жители Москвы увидят, как Солнце превратится в «откушенное яблоко», когда в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра небесного светила. Максимальная фаза затмения наступит в 14:27 по московскому времени.
«Больше повезёт жителям северо-востока Якутии, там можно будет наблюдать 94%-ное затмение Солнца Луной», — цитирует ученого РИА Новости.
Астрономическое явление станет первым за полвека кольцеобразным затмением, которое попадает на территорию России.
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