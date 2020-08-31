Российский Су-27 «перехватил» над Балтикой самолеты НАТО

Литва, Латвия и Эстония объявили Александра Лукашенко персоной нон грата В ближайшие две недели Лукашенко ждут в Москве - Кремль Политолог: диалог Лукашенко с оппозицией возможен только под давлением на него самого Лукашенко назвал нынешнюю систему госустройства в Белоруссии «несколько авторитарной»