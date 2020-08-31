Российский Су-27 «перехватил» над Балтикой самолеты НАТО
Российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 осуществил «перехват» четырёх военных самолётов государств НАТО над акваторией Балтийского моря. Об этом информирует национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Экипаж отечественной машины ВКС определил воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, воздушный разведчик «Челленджер» ВВС Дании, а также самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС ФРГ, сообщает телеканал 360.
Как подчеркнули в НЦУ, российский истребитель не позволил нарушить воздушную государственную границу РФ, передает ТАСС.
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