Российский спутник «Ямал-601» выведен на орбиту
В Роскосмосе сообщили, что спутник «Ямал-601» благополучно отделился от разгонного блока «Бриз-М» и выведен на целевую орбиту, сообщает «Свободная Пресса».
По данным госкомпании, спутник отделился от разгонного блока утром 31 мая. При этом и пуск, по лёт ракеты-носителя «Протон-М» прошли без происшествий и замечаний.
Как отмечает «Телеканал 360», ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре им. М.В. Хруничева.
Добавим, спутник «Ямал-601» изготовлен по заказу оператора спутниковой связи «Газпром космические системы». Он является самым мощным российским спутником связи.
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