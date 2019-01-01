Российский спутник «Ямал-601» выведен на орбиту

В Роскосмосе сообщили, что спутник «Ямал-601» благополучно отделился от разгонного блока «Бриз-М» и выведен на целевую орбиту, сообщает «Свободная Пресса».

По данным госкомпании, спутник отделился от разгонного блока утром 31 мая. При этом и пуск, по лёт ракеты-носителя «Протон-М» прошли без происшествий и замечаний.

Как отмечает «Телеканал 360», ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре им. М.В. Хруничева.

Добавим, спутник «Ямал-601» изготовлен по заказу оператора спутниковой связи «Газпром космические системы». Он является самым мощным российским спутником связи.

