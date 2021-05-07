Рогозин сообщил, упадет ли на территорию России китайская ракета

Ступень китайской ракеты на территорию России не упадет, следует из карты с возможными районами падения 18-тонного аппарата в Twitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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Согласно прогнозам, ступень может упасть на Землю 8 мая.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не планируют сбивать китайскую ракету, выполняющую неуправляемый сход с орбиты.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КосмосРакетаДмитрий Рогозин
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