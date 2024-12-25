Ракета «Союз-2.1б» с пятым спутником «Ресурс-П» стартовала с Байконура
Ракета «Союз-2.1б» с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» стартовала с космодрома Байконур. Запуск выполнен в 10:45 по московскому времени сообщили в «Роскосмосе».
Это уже пятый аппарат данного типа, запущенный с 2013 года. Кроме того, для самого носителя, созданного на основе семейства Р-7, это был юбилейный — 2000 пуск, отметили в госкорпорации.
Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени прошло в штатном режиме. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Ресурс-П» — космическая система отечественных государственных космических аппаратов, которая предназначена для дистанционного зондирования Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru