Пилот российского МиГ-31 поздоровался с натовским пилотом в воздухе. ВИДЕО
19 апреля 202017:01
Пилот российского истребителя МиГ-31, выполнявший задачу по сопровождению стратегического бомбардировщика Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16. Ролик с записью появился в YouTube-канале Fighterbomber.
На кадрах видно, что российский пилот поприветствовал натовского летчика. Однако, когда произошла эта встреча в воздухе, не сообщается.
Комментаторы ролика восхитились мастерству российского пилота. «Классно подлетел, играючи, как к стоящему!», - написал один из них.
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19 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru