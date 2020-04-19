Пилот российского МиГ-31 поздоровался с натовским пилотом в воздухе. ВИДЕО

Пилот российского истребителя МиГ-31, выполнявший задачу по сопровождению стратегического бомбардировщика Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16. Ролик с записью появился в YouTube-канале Fighterbomber.

На кадрах видно, что российский пилот поприветствовал натовского летчика. Однако, когда произошла эта встреча в воздухе, не сообщается.

Комментаторы ролика восхитились мастерству российского пилота. «Классно подлетел, играючи, как к стоящему!», - написал один из них.

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ФОТО: Скриншот с видео//Fighterbomber
ТЕГИ:ЛетчикиАвиация
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