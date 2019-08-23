От SSJ 100 отказался последний зарубежный эксплуатант

Последний иностранный эксплуатант самолетов Sukhoi SuperJet 100 — мексиканская компания Interjet намерена продать имеющиеся у нее российские лайнеры. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники.

Причиной такого решения называется тяжелое финансовое положение. Отмечается, что в распоряжении мексиканского авиаперевозчика находится 22 «Суперджета», но только шесть из них продолжают полеты, по данным Flightradar24.

По данным источников, возможен вариант продажи, при котором будут распроданы все самолеты, кроме одного, который пустят на запчасти. Также могут продать только 14 лайнеров, оставив другие в распоряжении мексиканской компании.

Как сообщает Ura.ru, Interjet хочет получить за российские самолеты 16-17 миллионов долларов.

