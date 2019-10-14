Норвежские F-35 для сдерживания России оказались «сырыми»

Изъяны обнаружены в истребителях пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил Норвегии. Испытания показали необходимость доработки тормозного парашюта машины, который используется при посадке для гашения скорости. Об этом сообщает издание Defense News.

Как отмечает Ura.ru, приспособление, в частности, даёт возможность выполнять посадку на обледенелых полосах, что немаловажно в климатических условиях скандинавской страны. Модернизированный вариант тормозного парашюта вновьь испытают в феврале будущего года.

Этот тип новейшего американского истребителя предполагалось использовать для сдерживания возможных противников НАТО на севере Европы. В первую очередь, речь идёт о России, которая наращивает свои противовоздушные системы на Кольском полуострове. Минобороны Норвегии хотят также использовать F-35 для сбора информации о российских подводных лодках и сопровождения иностранных военных самолетов у границ страны.

