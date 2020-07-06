Легостаев предложил отправлять на карантин астрофобов

Одна из московских клиник запретила до 12 июля вход для клиентов, которые родились под знаком скорпиона. Решение принято «в связи с ретроградным Меркурием в Раке». Кроме того, для Козерогов, Дев и Тельцов ввели повышенный ценник.

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН предложил сажать на карантин любителей астрологии в период ретроградного Меркурия.

Ученые отрицают происхождение Меркурия в Солнечной системе

«Видимо пора назвать астрофобию новой болезнью. И в случае необходимости объявлять карантин. Особенно когда ретроградный Меркурий в Раке», – сказал он.

Кроме того, журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эксклюзивном интервью НСН отметил, что, судя по количеству просмотров нового клипа группы «Ленинград» в интернете, Сергей Шнуров скучает по фанатам сильнее, чем они по нему.

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ФОТО: pixabay.com
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