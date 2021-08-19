Изменение орбиты МКС перенесли на 21 августа
Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), запланированная на четверг, перенесена на резервную дату 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Сейчас специалисты рассчитывают параметры орбиты МКС после проведения корректирующего маневра.
Планировалось, что двигатели модуля «Звезда» должны были быть включены в 7:04 мск и проработать 46 секунд. При этом орбита поднялась бы над поверхностью Земли на 1,2 километра для создания условий перед запуском корабля «Союз МС-19», отмечает телеканал «360».
Ранее стало известно, что МКС сместилась на 540 градусов после присоединения и незапланированного включения двигателей модуля «Наука». Станция совершила за этот период полтора полных оборота, напоминает РЕН ТВ. По данным NASA, МКС остается в хорошем состоянии, системы станции работают нормально.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Изменение орбиты МКС перенесли на 21 августа
- СМИ: Американским авиаперевозчикам разрешили эвакуировать граждан из Кабула
- Эксперт: Меркель «развела» Украину в вопросе «Северного потока-2»
- На выборы в Госдуму в Москве выделили почти 1 млрд рублей
- ДТП в Новосибирске: четверо погибших
- Сводки КГБ о «болевых точках» СССР утекали иностранным агентам
- Иммунолог спрогнозировал сильную волну гриппа в России
- На Украине регистрируют случаи опасной болезни
- В России предложено упростить процедуру техосмотра
- Патрушев обвинил США в превращении Афганистана в глобальную нарколабораторию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru