Изменение орбиты МКС перенесли на 21 августа

Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), запланированная на четверг, перенесена на резервную дату 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сейчас специалисты рассчитывают параметры орбиты МКС после проведения корректирующего маневра.

Планировалось, что двигатели модуля «Звезда» должны были быть включены в 7:04 мск и проработать 46 секунд. При этом орбита поднялась бы над поверхностью Земли на 1,2 километра для создания условий перед запуском корабля «Союз МС-19», отмечает телеканал «360».

Ранее стало известно, что МКС сместилась на 540 градусов после присоединения и незапланированного включения двигателей модуля «Наука». Станция совершила за этот период полтора полных оборота, напоминает РЕН ТВ. По данным NASA, МКС остается в хорошем состоянии, системы станции работают нормально.

