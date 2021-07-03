Авиация Черноморского флота провела учебно-боевые полеты над Черным морем
Морская авиация Черноморского флота РФ и авиация Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и партнеров альянса провели совместные учебно-боевые полеты над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЧФ.
Отмечается, что экипажи самолетов отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.
«От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО - истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27», — цитирует сообщение флота ТАСС.
Кроме того, в рамках учений экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку целей в водах Черного моря. В роли отряда кораблей условного противника выступили большие десантные корабли «Саратов» и «Орск».
Всего в учениях было задействовано более 10 воздушных судов. Экипажи выполняли заход на боевой курс, отработали условные ракетные и бомбовые удары, выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств ПВО кораблей условного противника.
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