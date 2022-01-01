Трунов: Дух захватывало от поворотов в деле Голунова
Президент Союза адвокатов Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
Экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову, вынесли приговор
Мосгорсуд вынес решение по делу журналиста Ивана Голунова, которому в 2019 году пятеро столичных полицейских подбросили наркотики. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном хранении наркотиков.
Игорь Трунов: «Дело Голунова - важный прецедент для российской судебной системы, которая все еще мало выносит оправдательных решений. Что еще более редко - привлечение к ответственности сотрудников правоохранительных органов, у которых коррупционные соображения и палочная система отчетности, когда ради продвижения по службе и материальных поощрений они фабрикуют дела, подбрасывая патроны, наркотики, прибегая, в том числе, и к пыткам. Дух захватывает от поворотов в этом деле. Голунову - от 12 до 20 лет строгого режима. А в результате преступники в погонах получили от 5 до 12 лет лишения свободы», - рассказал адвокат.
В Ногинске произошёл взрыв газа в жилом доме
В результате происшествия погибли 7 человек, 22 пострадали. Взрывом полностью разрушено 17 квартир.
Игорь Трунов: «Взрывы газа в домах - проблема с тенденцией роста. За 2017-2019 годы зафиксировано 54 случая взрывов бытового газа. В 2020 году произошло девять таких инцидентов с жертвами. Проблема в отсутствии единого независимого органа газового надзора, который контролировал бы как потребителей, так и поставщиков», - заключил собеседник НСН.
Актёр Алек Болдуин на съёмках фильма «Раст» по случайности застрелил кинооператора Галину Хатчинс.
Он также серьёзно ранил режиссёра фильма Джоэла Соуза.
Игорь Трунов: «Согласно сценарию нажатия на спусковой крючок не требовалось. Предстояло снять три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече, а также момент, когда он опускает руку к кобуре и вытаскивает револьвер. Пистолет Болдуину передал не оружейник, а ассистент режиссера со словами «холодное оружие», то есть не заряжен, что не входило в его обязанности. Аналогичная ситуация произошла с сыном актера Брюса Ли Брэндоном на съемках фильма «Ворон». Актер выстрелил в Ли, но в стволе пистолета осталась заглушка, которая пробила живот Брэндона и через 12 часов он умер», - пояснил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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