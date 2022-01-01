Трунов: Дух захватывало от поворотов в деле Голунова

Игорь Трунов: «Дело Голунова - важный прецедент для российской судебной системы, которая все еще мало выносит оправдательных решений. Что еще более редко - привлечение к ответственности сотрудников правоохранительных органов, у которых коррупционные соображения и палочная система отчетности, когда ради продвижения по службе и материальных поощрений они фабрикуют дела, подбрасывая патроны, наркотики, прибегая, в том числе, и к пыткам. Дух захватывает от поворотов в этом деле. Голунову - от 12 до 20 лет строгого режима. А в результате преступники в погонах получили от 5 до 12 лет лишения свободы», - рассказал адвокат.

