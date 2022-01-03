Ткаченко: Не хватило терпения на весь альбом Оксимирона

Владимир Ткаченко: «Наверняка, в нашей стране много людей, которые дослушали его новый альбом до конца. У меня, к сожалению, это не получилось, хотя я очень хотел. Я с большим уважением и пиететом отношусь к творчеству Оксимирона, но что-то не случилось у меня. Я послушал три с половиной трека и застрял. Причина для меня одна – нагромождение цитат, имен, аббревиатур, которыми Оксимирон жонглирует очень умело. Но мне кажется, этот талантливый человек уже доказал себе, что он талантлив, но хочет, чтобы об этом услышали все граждане мира. Посмотрите, как много я знаю, посмотрите, как я начитан, посмотрите, как я насмотрен, посмотрите какой я делаю винегрет из слов, фраз, образов. Это действительно талантливо, действительно необычно, но я человек терпеливый, но вот что-то у меня терпения не хватило. Наверное, что-то во мне должно измениться, наверное, я должен быть моложе. И как говорил Эркюль Пуаро: «Маленькие серые клеточки должны работать быстрее», чтобы я мог почувствовать и понять великолепный альбом Оксимирона», - резюмировал он.

