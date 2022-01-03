Ткаченко: Не хватило терпения на весь альбом Оксимирона
Участник группы Ундервуд Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
В Российском футбольном союзе заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом.
Владимир Ткаченко: «Мне кажется, дело не в тренере и не в игроках. С Черчесовым у российской сборной были весьма успешные эпизоды. Дело, наверное, в чем-то в другом. Но в чем, я понять не могу. Почему так тяжело смотреть выступление российской сборной? Почему тяжело смотреть на спартаковскую игру? Наверное, дело в каких-то особенных футбольных принципах», - предположил музыкант.
Новым художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Константин Хабенский
В Министерстве культуры отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.
Владимир Ткаченко: «Мои поздравления Константину Хабенскому! По-моему, новость эта - прекрасная. И дай Бог, чтобы под его руководством мудрым и талантливым МХТ им Чехова процветал. Я дружу с некоторыми актерами МХТ им Чехова. Они все удивительные и талантливые люди. Дай Бог, чтобы все было хорошо в театре», - сказал артист.
OXXXYMIRON впервые за 6 лет выпустил новый альбом
В пластинку "Красота и уродство" вошли 22 трека.
Владимир Ткаченко: «Наверняка, в нашей стране много людей, которые дослушали его новый альбом до конца. У меня, к сожалению, это не получилось, хотя я очень хотел. Я с большим уважением и пиететом отношусь к творчеству Оксимирона, но что-то не случилось у меня. Я послушал три с половиной трека и застрял. Причина для меня одна – нагромождение цитат, имен, аббревиатур, которыми Оксимирон жонглирует очень умело. Но мне кажется, этот талантливый человек уже доказал себе, что он талантлив, но хочет, чтобы об этом услышали все граждане мира. Посмотрите, как много я знаю, посмотрите, как я начитан, посмотрите, как я насмотрен, посмотрите какой я делаю винегрет из слов, фраз, образов. Это действительно талантливо, действительно необычно, но я человек терпеливый, но вот что-то у меня терпения не хватило. Наверное, что-то во мне должно измениться, наверное, я должен быть моложе. И как говорил Эркюль Пуаро: «Маленькие серые клеточки должны работать быстрее», чтобы я мог почувствовать и понять великолепный альбом Оксимирона», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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