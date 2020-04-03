Шклярский: Нужно ждать, пока страна перебинтуется
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ушедшей недели.
Путин продлил нерабочие дни для россиян до мая
Президент России Владимир Путин на этой неделе повторно выступил с телеобращением к населению. Было решено продлить нерабочие дни до конца апреля в целях борьбы с распространением коронавируса.
Эдмунд Шклярский: «Я послушал однажды по телевизору одного человека, которому задавали сложные и жизнеполагающие вопросы. Было как раз непростое время, и он ответил, что в такие времена, и он говорил о стране, нужно перебинтоваться. Не кровоточить, не делать резких движений, а пережидать, как бы это не было некомфортно. И я надеюсь, мы переждем это время. Выглянет солнце, тем более на пороге весна, придет лето, и все будет хорошо», – комментирует Эдмунд Шклярский в эксклюзивном интервью НСН.
ЗАГСы закрыты для свадеб и разводов
Министерству юстиции поручено временно организовать дистанционную регистрацию браков и разводов.
Эдмунд Шклярский: «Может кто-то не захочет потом жениться, а кто-то и не захочет разводиться, время покажет», – говорит он НСН.
Музыканты выпускают новые песни и клипы в условиях самоизоляции
В условиях режима самоизоляции музыканты выпускают новые синглы и клипы, а также устраивают онлайн-концерты. К примеру, live-клип на песню «Сияние» выпустил коллектив «Пикник», у Animal Джаz вышел клип «Космонавты», а поклонники Земфиры услышали новую песню «Крым».
Эдмунд Шклярский: «Понятно, что смотреть концерты по телевизору удобно, можно развалиться в кресле с чашкой чая и еще чего-нибудь. Но, мне все-таки кажется, что лучше смотреть это все вживую. «Пикник» без дела не сидит. У нас фотосессия, так или иначе мы надеемся, что, когда все пройдет, начнутся концерты, будут снова туры, и в новой программе нам понадобятся новые фотографии. Кроме того, пишутся новые песни, придумываются новые декорации, новые персонажи, которые будут шагать по сцене», – делится музыкант по слушателями НСН.
В Москве готовят спектакль про Михаила Горбачева
Театр наций планирует осенью представить спектакль о Михаиле Горбачеве. Главные роли исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
Эдмунд Шклярский: «Хотя главную роль мог бы исполнить и сам Горбачев, поскольку он находится в здравии. Я бы отправился на спектакль Бутусова. Я никогда не видел его спектакли, но много о них слышал и видел фрагменты», – отмечает Эдмунд Шклярский в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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