Шклярский: Нужно ждать, пока страна перебинтуется

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ушедшей недели.

1

Путин продлил нерабочие дни для россиян до мая

Президент России Владимир Путин на этой неделе повторно выступил с телеобращением к населению. Было решено продлить нерабочие дни до конца апреля в целях борьбы с распространением коронавируса.

Эдмунд Шклярский: «Я послушал однажды по телевизору одного человека, которому задавали сложные и жизнеполагающие вопросы. Было как раз непростое время, и он ответил, что в такие времена, и он говорил о стране, нужно перебинтоваться. Не кровоточить, не делать резких движений, а пережидать, как бы это не было некомфортно. И я надеюсь, мы переждем это время. Выглянет солнце, тем более на пороге весна, придет лето, и все будет хорошо», – комментирует Эдмунд Шклярский в эксклюзивном интервью НСН.

2

ЗАГСы закрыты для свадеб и разводов

Министерству юстиции поручено временно организовать дистанционную регистрацию браков и разводов.

Эдмунд Шклярский: «Может кто-то не захочет потом жениться, а кто-то и не захочет разводиться, время покажет», – говорит он НСН. 

3

Музыканты выпускают новые песни и клипы в условиях самоизоляции

В условиях режима самоизоляции музыканты выпускают новые синглы и клипы, а также устраивают онлайн-концерты. К примеру, live-клип на песню «Сияние» выпустил коллектив «Пикник», у Animal Джаz вышел клип «Космонавты», а поклонники Земфиры услышали новую песню «Крым».

Эдмунд Шклярский: «Понятно, что смотреть концерты по телевизору удобно, можно развалиться в кресле с чашкой чая и еще чего-нибудь. Но, мне все-таки кажется, что лучше смотреть это все вживую. «Пикник» без дела не сидит. У нас фотосессия, так или иначе мы надеемся, что, когда все пройдет, начнутся концерты, будут снова туры, и в новой программе нам понадобятся новые фотографии. Кроме того, пишутся новые песни, придумываются новые декорации, новые персонажи, которые будут шагать по сцене», – делится музыкант по слушателями НСН.

4

В Москве готовят спектакль про Михаила Горбачева

Театр наций планирует осенью представить спектакль о Михаиле Горбачеве. Главные роли исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Эдмунд Шклярский: «Хотя главную роль мог бы исполнить и сам Горбачев, поскольку он находится в здравии. Я бы отправился на спектакль Бутусова. Я никогда не видел его спектакли, но много о них слышал и видел фрагменты», – отмечает Эдмунд Шклярский в эфире НСН

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:ПикникЭдмунд ШклярскийАвторские НовостиИтоги Недели