Шклярский: Нужно ждать, пока страна перебинтуется

Эдмунд Шклярский: «Я послушал однажды по телевизору одного человека, которому задавали сложные и жизнеполагающие вопросы. Было как раз непростое время, и он ответил, что в такие времена, и он говорил о стране, нужно перебинтоваться. Не кровоточить, не делать резких движений, а пережидать, как бы это не было некомфортно. И я надеюсь, мы переждем это время. Выглянет солнце, тем более на пороге весна, придет лето, и все будет хорошо», – комментирует Эдмунд Шклярский в эксклюзивном интервью НСН.

