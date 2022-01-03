Хелависа: За экипаж Crew Dragon болели как за родных
Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей 2021 года.
«Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао признана лучшим фильмом 2020 года по версии Национального общества кинокритиков США
Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации "Лучший режиссер". А обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации "Лучшая актриса".
Хелависа: ««Землю кочевников» я посмотрела и по мимо действительно офигенной режиссерской и операторской работы, конечно, нужно отметить Фрэнсис Макдорманд. Она великая актриса! Я ее очень люблю», - отметила артистка.
Пилотируемый корабль Crew Dragon под названием Crew Dragon Resilience успешно приводнился в Мексиканском заливе недалеко от города Панама-Сити
На нём вернулись на Землю Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер и Соити Ногути. Приводнение произошло в ночных условиях.
Хелависа: «Мы, конечно, следили за Crew Dragon. Переживали на них практически, как за родных. Очень рады и надеемся, что это будет происходить больше, чаще, лучше, выше и дальше», - пожелала певица.
Опубликован первый в истории гид «Мишлен» по России
В список вошли 69 московских ресторанов, два ресторана получили по две звезды
Хелависа: «С этим связано у меня забавное воспоминание. Мишленовский список был опубликован незадолго до ноябрьского праздничного локдауна, который ввели в Москве и Московской области. И интересно то, что все рестораны были закрыты, работали только на вынос или на доставку. А вот мишленовские рестораны были открыты», - резюмировала она.
Новым художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Константин Хабенский
В Министерстве культуры, отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.
Хелависа: «Я очень люблю Хабенского, как актера, но у меня есть определенные опасения в отношении его руководительских качеств. Посмотрим, что получится. В любом случае, я желаю и театру огромной удачи!» - поделилась артистка.
Израиль подверг массированным ударам самолётами и танками систему тоннелей, построенную в Секторе Газа палестинским радикальным движением ХАМАС.
Ни один израильский солдат не вступил на территорию Сектора Газа.
Хелависа: «На местном израильском жаргоне систему тоннелей в Газе называют метро. Действительно, ни один солдат Цахала (Армия Обороны Израиля – прим. НСН) не вступил на территорию Сектора Газа, хотя танки к границе были подогнаны. И все были уверены, что на следующее утро они зайдут на территорию, но вместо этого ВВС Цахала разбомбили метро в Секторе Газа. Это была успешная операция, которая и положила конец десятидневной майской войне», - рассказала она.
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