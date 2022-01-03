Хелависа: За экипаж Crew Dragon болели как за родных

Лидер группы Мельница Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей 2021 года. 

1

«Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао признана лучшим фильмом 2020 года по версии Национального общества кинокритиков США

Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации "Лучший режиссер". А обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации "Лучшая актриса".

Хелависа: ««Землю кочевников» я посмотрела и по мимо действительно офигенной режиссерской и операторской работы, конечно, нужно отметить Фрэнсис Макдорманд. Она великая актриса! Я ее очень люблю», - отметила артистка. 

2

Пилотируемый корабль Crew Dragon под названием Crew Dragon Resilience успешно приводнился в Мексиканском заливе недалеко от города Панама-Сити

На нём вернулись на Землю Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер и Соити Ногути. Приводнение произошло в ночных условиях. 

Хелависа: «Мы, конечно, следили за Crew Dragon. Переживали на них практически, как за родных. Очень рады и надеемся, что это будет происходить больше, чаще, лучше, выше и дальше», - пожелала певица. 

3

Опубликован первый в истории гид «Мишлен» по России

В список вошли 69 московских ресторанов, два ресторана получили по две звезды

Хелависа: «С этим связано у меня забавное воспоминание. Мишленовский список был опубликован незадолго до ноябрьского праздничного локдауна, который ввели в Москве и Московской области. И интересно то, что все рестораны были закрыты, работали только на вынос или на доставку. А вот мишленовские рестораны были открыты», - резюмировала она. 

4

Новым художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Константин Хабенский

В Министерстве культуры, отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу. Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства.

Хелависа: «Я очень люблю Хабенского, как актера, но у меня есть определенные опасения в отношении его руководительских качеств. Посмотрим, что получится. В любом случае, я желаю и театру огромной удачи!» - поделилась артистка. 

5

Израиль подверг массированным ударам самолётами и танками систему тоннелей, построенную в Секторе Газа палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ни один израильский солдат не вступил на территорию Сектора Газа.

Хелависа: «На местном израильском жаргоне систему тоннелей в Газе называют метро. Действительно, ни один солдат Цахала (Армия Обороны Израиля – прим. НСН) не вступил на территорию Сектора Газа, хотя танки к границе были подогнаны. И все были уверены, что на следующее утро они зайдут на территорию, но вместо этого ВВС Цахала разбомбили метро в Секторе Газа. Это была успешная операция, которая и положила конец десятидневной майской войне», - рассказала она. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Пресс-служба группы "Мельница"
ТЕГИ:Авторские НовостиМХТ им. ЧеховаКонстантин ХабенскийРесторан
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