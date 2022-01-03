Хелависа: За экипаж Crew Dragon болели как за родных

Хелависа: «На местном израильском жаргоне систему тоннелей в Газе называют метро. Действительно, ни один солдат Цахала (Армия Обороны Израиля – прим. НСН) не вступил на территорию Сектора Газа, хотя танки к границе были подогнаны. И все были уверены, что на следующее утро они зайдут на территорию, но вместо этого ВВС Цахала разбомбили метро в Секторе Газа. Это была успешная операция, которая и положила конец десятидневной майской войне», - рассказала она.

