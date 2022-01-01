Драгунский: Муратов заслужил Нобелевскую премию мира
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года
Умер муж царствующей королевы Великобритании
На 100-м году жизни скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп.
Денис Драгунский: «Это была замечательная красивая супружеская пара. Но ничто не бывает вечным и бесконечным? и вот старый принц кончался, королева осталась вдовой. Дай ей Бог прожить как можно больше лет. Она символ не только Британии, но и символ хорошего мира», - заключил писатель.
В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли 6 человек.
Утром 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате инцидента погибли 6 человек, еще 28 пострадали.
Денис Драгунский: «Это былf ужасная трагедия. И до сих пор ощущается озноб страха от этого. Пришел в университет человек и стал стрелять по своим товарищам. В этом, конечно, надо разобраться и надо понять источник этого, причины этой ужасной трагедии. Не хочется списывать все на психиатрию», - отметил он.
«Союз МС-19» с «киноэкипажем» стартовал с космодрома Байконур
С космодрома Байконур стартовал «Союз МС-19», с целью доставить на Международную космическую станцию российскую актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок первого фильма в космосе.
Денис Драгунский: «Мне очень нравится эта новость. Мне, кажется, это очень важный этап в развитии всей космической индустрии. Это весело, это бодро, это хорошо», - сказал писатель.
Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову
Премию также получила американо-филиппинская журналистка Мария Рессе, за их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира».
Денис Драгунский: «Действительно, это обязательное условие для демократии и мира, поэтому Нобелевская премия мира тут совершенно заслужена. Мы знаем, что сделал Муратов для российской журналистики. И эта Нобелевская премия - очень важная поддержка независимой журналистики», - добавил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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