Драгунский: Муратов заслужил Нобелевскую премию мира

Денис Драгунский: «Это былf ужасная трагедия. И до сих пор ощущается озноб страха от этого. Пришел в университет человек и стал стрелять по своим товарищам. В этом, конечно, надо разобраться и надо понять источник этого, причины этой ужасной трагедии. Не хочется списывать все на психиатрию», - отметил он.

