Астахов вспомнил об угнанных в немецкий лагерь близких
Эдгард Запашный, Владимир Ткаченко, Павел Астахов поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Адвокат вспомнил об угнанных в немецкий лагерь близких
Павел Астахов: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить вас с годовщиной Великой Победы! Помните о великом подвиге наших соотечественников, о том какой ценой завоевано счастье просто жить. Мой отец, Алексей, которому было 9 лет, родился в Смоленской области и в первые месяцы Великой Отечественной войны был угнан в Германию вместе со своей мамой, моей бабушкой. Почти три с половиной года они находились в немецком лагере трудовой силы. В таких лагерях в Германии находилось более пяти миллионов детей, и выжил только каждый десятый. Страшно представить, что было бы, если бы мы не победили. Низкий поклон всем воинам-освободителям. И вечная память отдавшим свою жизнь ради нашей!» – заявил в беседе с НСН Павел Астахов.
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Эдгард Запашный: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить всех нас и всех ветеранов с годовщиной этого Дня. Дорогие ветераны, большое вам спасибо, спасибо за то, что вы сделали. Спасибо большое всем тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, кто пожертвовал собственной жизнью ради этой великой Победы. Спасибо вам большое, низкий вам поклон! Отдельно я хотел бы поздравить мою бабушку, Людмилу Семеновну, с этим праздником. В возрасте 14 лет она оказалась на фронте, ребенком была санитаром, помогала вытаскивать с поля боя раненных. Бабушка, большое тебе спасибо, ты очень сильная, старалась, помогала нашей стране в этой страшной войне», – рассказал в беседе с НСН Эдгард Запашный.
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Владимир Ткаченко: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о двух своих родственниках, которые воевали. Мой дедушка, папин папа, звали его Степан Петрович Ткаченко, он прошел всю войну, был водителем на полуторке, это грузовая машина. Дошел до Берлина, вернулся живым, здоровым без единого ранения. Радовал нас своим присутствием вплоть до середины 80-х годов. До сих пор у нас дома лежат его медали. И еще хочу рассказать о своем дяде, звали его Виталий Мефодьевич Никитченко, это мамин старший брат. Мама родилась в 1944 году, а он ушел на войну в начале 1943, поэтому они даже и не виделись. Сначала он два с половиной года участвовал в партизанском движении в Херсоне, он был участником партизанской группы, а потом он решил уйти в фронт, хотя на тот момент ему было 17 лет. Умер от ран в феврале 1945 года под Будапештом», – заявил Владимир Ткаченко в интервью НСН.
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