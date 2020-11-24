ВМС США опровергли нарушение границы РФ эсминцем «Джон Маккейн»

Командование Седьмого флота США заявило, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал международно-признанные границы.

В официальном заявлении говорится, что 24 ноября корабль ВМС США «воспользовался правом на свободную навигацию близ залива Петра Великого в Японском море».

«Операция по обеспечению свободы навигации (FONOR) поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права, а также поставила под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии», - отметили в Седьмом флоте США.

В командовании флота подчеркнули, что, с точки зрения США, данная зона «не является частью российских территориальных вод».

«Мы показываем, что США будут действовать везде, где это разрешают международные правовые нормы, невзирая на обстоятельства, на конкретное расположение и на чрезмерные территориальные претензии», - подчеркнули американские военные.

Ранее 24 ноября в заливе Петра Великого в Японском море эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашёл за линию морской границы РФ на 2 километра, передаёт RT. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому кораблю, после чего «Джон Маккейн» отправился в нейтральные воды.

