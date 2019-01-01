В России названы самые мощные корабли и подлодки ВМФ
Адмирал в беседе с НСН назвал наиболее мощные над- и подводные корабли ВМФ России.
Aмерикaнское издaние Military Watch нaзвaло российский aтомный крейсер «Aдмирaл Нaхимов» сaмым мощным корaблем в мире. Журнaл отмечaет, что модернизaция, которую прошел корaбль, не только увеличилa срок его службы, но и добaвилa ему боевой мощи. Зенитно-рaкетные комплексы С-300Ф были зaменены нa современные С-400. К тому же теперь он несет нa борту 96 противовоздушных орудий — это сaмый большой aрсенaл, который имеется сегодня нa военных корaблях. Кaк пишет издaние, блaгодaря этому тяжелый aтомный крейсер стaл прaктически неуязвимым для воздушных aтaк.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в интервью НСН отметил, что крейсер «Адмирал Нахимов» обрел мощь после модернизации. По мнению адмирала, в России есть еще один корабль, который был изначально произведен как наиболее мощный в ВМФ РФ.
«Модернизация – это не рождение, а вот «Петр Великий» родился самым мощным кораблем, хотя они и одной серии. Присутствовал на государственных испытаниях «Петра Великого», могу сказать, что мощнее корабля не видел. У нас два самых мощных надводных корабля – «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Из подводных лодок – «Акула». Тоже выходил на ней в море, и даже удалось стрелять – было выпущено 20 ракет. Как надводник, находясь на подлодке такого водоизмещения, силы, не испытывал подобного потрясения (в хорошем смысле слова) никогда. Поэтому могу сказать, что России есть чем защититься и чем гордиться. Дай бог, чтобы был мир»,- сказал адмирал.
Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН объяснил, для чего потребуются новые ослепляющие системы 5П-42 «Филин» на кораблях ВМФ РФ, в том числе «Адмирал Касатонов».
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