В России названы самые мощные корабли и подлодки ВМФ

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в интервью НСН отметил, что крейсер «Адмирал Нахимов» обрел мощь после модернизации. По мнению адмирала, в России есть еще один корабль, который был изначально произведен как наиболее мощный в ВМФ РФ.

«Модернизация – это не рождение, а вот «Петр Великий» родился самым мощным кораблем, хотя они и одной серии. Присутствовал на государственных испытаниях «Петра Великого», могу сказать, что мощнее корабля не видел. У нас два самых мощных надводных корабля – «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Из подводных лодок – «Акула». Тоже выходил на ней в море, и даже удалось стрелять – было выпущено 20 ракет. Как надводник, находясь на подлодке такого водоизмещения, силы, не испытывал подобного потрясения (в хорошем смысле слова) никогда. Поэтому могу сказать, что России есть чем защититься и чем гордиться. Дай бог, чтобы был мир»,- сказал адмирал.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН объяснил, для чего потребуются новые ослепляющие системы 5П-42 «Филин» на кораблях ВМФ РФ, в том числе «Адмирал Касатонов».

