В Китае стартовали совместные с Россией манёвры. Видео

Российско-китайское оперативно-стратегическое учение «Сибу/Взаимодействие-2021» стартовало на полигоне «Цинтунся», расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики. В рамках церемонии открытия состоялся митинг, торжественный марш и пролёт самолётов ВВС КНР.

От России в манёврах, в частности, примут участие несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ. Всего будет задействовано около 13 тысяч военнослужащих РФ и почти 500 единиц вооружения и техники.

Российским и китайским военным предстоит отработать совместные действия по ведению разведки, поиску условного противника. В рамках учений будет организована совместная наземно-воздушная операция с десантированием и захватом наземных объектов условного противника.

Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС, сообщает Минобороны РФ. Оборонное ведомство опубликовало видел завершающих стрельб в рамках подготовки к манёврам.