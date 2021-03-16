В ДНР сообщили о переброске украинской тяжелой техники в Донбасс
Несколько десятков танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместились на позициях ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По данным оборонного ведомства, 33 единицы военной техники и вооружения ВСУ размещены неподалеку от жилых домов и муниципальных объектов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях региона.
Также ВСУ перебросили дополнительную технику к железнодорожным станциям в Донбассе. В частности, два ЗРК «Стрела-10» и 22 танка Т-64 направили в Артемовск, пять самоходных артиллерийских установок «Акация» — в село Зачатовка.
Ранее СМИ сообщали о приведении действующих подразделений украинских войск в Донбассе в полную боевую готовность.
Между тем, глава ДНР Денис Пушилин сообщил в соцсетях, что армия самопровозглашенной республики «боеспособна и готова к любому развитию событий». К такому мнению глава ДНР пришел после посещения занятий по тактической подготовке танкистов, отмечает «Свободная пресса».
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