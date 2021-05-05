Украина вырыла на границе с Россией 400 км противотанковых рвов
Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на обустройство границы с Россией уже было потрачено два миллиарда гривен (почти 5,4 миллиарда рублей), сообщает «РБК-Украина».
По его словам, в настоящее время обустраивается противотанковый ров, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога. Кроме того, на специальных башнях будут установлены видеокамеры и тепловизоры, которые будут круглосуточно контролировать границу.
Дейнеко уточнил, что уже вырыто около 400 км противотанковых рвов, обустроено 330 км рокадной дороги, установлено 100 км металлического забора и 70 км колючей проволоки, а в Луганской области - запущена система видеонаблюдения.
Ранее главный пограничник Украины заявил, что между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса может быть построена стена, сообщает RT. По его словам, такой вариант возможен в случае, если не будет найден вариант установления мира, устраивающий украинские власти.
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