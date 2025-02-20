Учения «Запад-2025» в Белоруссии пройдут в середине сентября
20 февраля 202511:37
Стратегические учения «Запад-2025» состоятся в Белоруссии в сентябре. Об этом заявил журналистам глава департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
«"Запад" будет проходить в середине сентября», - подчеркнул он.
В учениях «Запад» принимают участие Белоруссия и Россия.
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что на территории Белоруссии разместят российские ракетные системы «Орешник», напоминает RT.
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- Учения «Запад-2025» в Белоруссии пройдут в середине сентября
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru