Учения «Запад-2025» в Белоруссии пройдут в середине сентября

Стратегические учения «Запад-2025» состоятся в Белоруссии в сентябре. Об этом заявил журналистам глава департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

«"Запад" будет проходить в середине сентября», - подчеркнул он.

В учениях «Запад» принимают участие Белоруссия и Россия.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что на территории Белоруссии разместят российские ракетные системы «Орешник», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияВоенные Учения

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