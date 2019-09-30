«Тополь-М» ударил по Камчатке
Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» успешно поразила цель на Камчатке после запуска с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
Отмечается, что пуск был учебно-боевым.
«Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что ракета полностью выполнила поставленные задачи.
Ранее сообщалось, что ракетные комплексы системы «Тополь» будут сняты с вооружения российской армии в 2021 году, передаёт НСН.
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