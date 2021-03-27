СМИ: Зеленский готовит Украину к партизанской войне
Президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан страны к партизанской войне, считает издание «Страна».
Интернет-газета проанализировала новую стратегию военной безопасности, авторы которой делают упор на милитаризацию населения и ведение военных действий на своей территории.
По данным «Страны», словосочетание «территориальная оборона» встречается в документе 34 раза, «движение сопротивления» — 10 раз. Далее в тексте указывается, что основа украинской стратегии — ведение всенародной партизанской и общевойсковой войны.
Ранее Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая предусматривает членство Украины в НАТО, прекращение «оккупации» территорий страны и готовность к сдерживанию агрессии.
Кроме того, в документе отмечается, что Россия остается военным противником Украины и якобы угрожает суверенитету и территориальной целостности страны. Также Киев считает, что Москва пытается восстановить свое влияние и помешать евроинтеграции Украины.
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