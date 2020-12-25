СМИ: Российские военные лётчики получили первый серийный истребитель Су-57

Российские Воздушно-космические силы получили на вооружение первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным собеседника агентства, самолёт поступил в один из авиаполков Южного военного округа, ещё четыре Су-57 ВКС РФ получат в 2021 году.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что серийный Су-57 с двигателем второго этапа соберут в 2022 году. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщил, что, согласно контракта, до 2028 года на вооружение поступят 76 единиц Су-57.

Су-57 - истребитель пятого поколения, способный уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. В журнале The National Interest заявили, что истребитель пятого поколения Су-57 станет серьёзным противником для вооружения стран НАТО, сообщает Ura.ru.

Отличительными особенностями нового самолёта являются сверхзвуковая крейсерская скорость полёта, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и использование технологии «стелс», которая делает его малозаметным.

