Шойгу объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военкоматы в России необходимо приводить в порядок, сообщает ТАСС.

Глава Минобороны объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов и указал, что они должны быть современными, чтобы гражданам хотелось приходить туда «по желанию».

«Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов... чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», - подчеркнул Шойгу.

В ходе рабочей поездки в Тверскую область министр поинтересовался, хватит ли года на реализацию проекта, на что губернатор Игорь Руденя ответил, что регион может уложиться и в более короткие сроки.

Ранее Шойгу внезапно посетил один из московских военкоматов, сообщает RT. Министр обороны отчитал работников учреждения за отсутствие компьютеров.

