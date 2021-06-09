Шойгу объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военкоматы в России необходимо приводить в порядок, сообщает ТАСС.
Глава Минобороны объявил о запуске проекта по обновлению военкоматов и указал, что они должны быть современными, чтобы гражданам хотелось приходить туда «по желанию».
«Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов... чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», - подчеркнул Шойгу.
В ходе рабочей поездки в Тверскую область министр поинтересовался, хватит ли года на реализацию проекта, на что губернатор Игорь Руденя ответил, что регион может уложиться и в более короткие сроки.
Ранее Шойгу внезапно посетил один из московских военкоматов, сообщает RT. Министр обороны отчитал работников учреждения за отсутствие компьютеров.
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