Российские Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем
Российские истребители перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
Отмечается, что отечественные средства контроля воздушного пространства выявили воздушные цели, приближающиеся к российской границе над нейтральными водами Черного моря. Два истребителя Су-27 из сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа поднялись в воздух, чтобы опознать объекты и не допустить нарушения госграницы.
Российские экипажи обнаружили группу самолетов французских ВВС в составе заправщика КС-135 и двух многоцелевых истребителей «Мираж 2000». Отечественные Су-27 сопроводили французские воздушные суда над Чёрным морем, нарушения государственной границы допущено не было.
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