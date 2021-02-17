Российские Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем

Российские истребители перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Отмечается, что отечественные средства контроля воздушного пространства выявили воздушные цели, приближающиеся к российской границе над нейтральными водами Черного моря. Два истребителя Су-27 из сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа поднялись в воздух, чтобы опознать объекты и не допустить нарушения госграницы.

Российские экипажи обнаружили группу самолетов французских ВВС в составе заправщика КС-135 и двух многоцелевых истребителей «Мираж 2000». Отечественные Су-27 сопроводили французские воздушные суда над Чёрным морем, нарушения государственной границы допущено не было.

