Российские ракетные войска получили четыре комплекса «Авангард»

Российские войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре стратегических ракетных комплекса «Авангард», сообщают Известия.

Первые «Авангарды» заступили на боевое дежурство в декабре 2019 года - их получила Оренбургская ракетная дивизия, однако точное количество комплексов официально не сообщалось. В октябре 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца текущего года в дивизию поступят ещё два стратегических комплекса.

Согласно данным сборника «Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012–2020 годах», которые приводит РИА Новости, с 2012 по 2020 год российские ракетчики выполнили пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард».

В Минобороны подтвердили, что гиперзвуковой блок «Авангард» способен разогнаться до 28 Махов (скоростей звука).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская ПРО не является помехой для новых российских вооружений. В ходе большой пресс-конференции глава государства отметил, что гонка вооружений началась после выхода США из договора ПРО.

